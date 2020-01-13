Ашхабад, , 22:21 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа Туркмении и от себя лично выразил соболезнования новому султану Омана Хайсаму бен Тарек Аль Саиду в связи с кончиной прежнего султана Кабуса бен Саида. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким покойного султана.

Бердымухамедов отметил роль умершего главы Омана в деле развития страны и роста благополучия его народа, и выразил мнение, что «светлая память о нем сохранится в сердцах нынешнего и будущих поколений».

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 10 января 2020 года султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В стране был объявлен трехдневный траур в связи со смертью главы государства.