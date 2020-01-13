Рим, , 22:02 — REGNUM В ближайшие месяцы экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги должен получить один из высокопоставленных постов в Италии, заявил в понедельник, 13 января, экс-премьер страны, лидер «Живой Италии» Маттео Ренци.

Он отказался конкретизировать, о каком именно посте может идти речь, но отметил, что опыт и знания Драги были бы весьма полезны Италии.

Ранее высказывались предположения, что экс-глава Центробанка ЕС может занять пост главы правительства (в случае досрочной отставки Джузеппе Конте и формирования новой коалиции, также без «Лиги» Маттео Сальвини) либо пост формального главы государства — президента.

Оппозиционные партии Италии, чей рейтинг превышает совокупный рейтинг правящих партий более чем на 10%, выступают категорически против любого назначения Драги, отмечая, что он в своей деятельности помогал евробюрократам и корпорациям, а не гражданам.

Исполнять обязанности главы ЦБ Евросоюза Драги прекратил 1 ноября 2019 года.