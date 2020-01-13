Рим, , 20:46 — REGNUM Все ливийские лидеры, которые считают своей задачей процветание и развитие демократии в Ливии, найдут в лице Италии союзника, заявил в понедельник, 13 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Для того, чтобы решение о прекращении огня в Ливии было «устойчивым», необходимы и усилия со стороны международного сообщества, полагает Конте.

На предстоящем саммите по ливийской проблематике в Берлине следует пытаться достичь именно этой цели, отметил премьер Италии.