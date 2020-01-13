Рим, 13 января 2020, 20:35 — REGNUM
Демократическая партия Италии в понедельник, 13 января, проводит «конклав» в аббатстве Контильяно, передает информагентство ANSA.
По словам лидера либералов Николы Дзингаретти, на этом съезде руководители партии намерены подтвердить желание продолжать работу коалиционного правительства, сформированного совместно с популистами и партией Маттео Ренци.
Либералы намерены рассмотреть вопрос о социально-экономическом положении Италии в 2020 году и подготовить проекты соответствующих законодательных инициатив.