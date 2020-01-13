Тегеран, , 19:05 — REGNUM Пока американцы не уйдут из Сирии, разграбление этой страны не закончится, заявил 13 января секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, сообщает Mehr.

На переговорах с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом Шамхани назвал присутствующих в Сирии американцев террористическими силами и подчеркнул, что пока они не уйдут, в регионе мира не будет.

Добиться ухода США из Сирии можно путём договорённости стран региона, отметил иранский представитель.

Шамхани «Разграбление нефти Сирии и расхищение её ресурсов — это трагедия, которая завершится, когда Соединённые Штаты полностью уйдут из региона».

Напомним, в Тегеране 13 января состоялись ирано-сирийские переговоры, на которых помимо вышеуказанных лиц присутствовали сирийские министр обороны Али Абдалла Айюб и министр иностранных дел Валид Муаллем.