Бишкек, , 18:36 — REGNUM Руководители действующих на территории Киргизии неправительственных и некоммерческих организаций беспокоятся, что парламент республики может принять закон, обязывающий их отчитываться об источниках финансирования и расходах, передает Kaktus.media.

Гражданские активисты требуют от парламентариев отозвать предложенный депутатом Бактыбеком Райымкуловым соответствующий законопроект, поскольку, по их мнению, документ «недемократичен» и «содержит дискриминационные нормы».

При этом они утверждают, что «инициатор законопроекта не в полной мере осознает важность и масштабы деятельности НКО Киргизии, которые вносят существенный вклад в экономическое и социальное развитие страны».

ИА REGNUM напоминает, что депутат парламента Киргизии Бактыбек Райымкулов представил проект закона, предусматривающий внесение в законодательство республики норм, обязывающих некоммерческие организации ежегодно предоставлять государству информацию о том, кто их финансирует, а также о том, на что были потраченные предоставленные им спонсорские деньги.

По мнению автора законопроекта, принятие этого документа повысит уровень доверия населения Киргизии к некоммерческим и неправительственным организациям за счет улучшения прозрачности их деятельности.

Подавляющая часть активных НКО Киргизии финансируется США и ЕС. В Киргизии действует несколько сотен некоммерческих организаций, сфера деятельности которых охватывает практически все сферы жизни страны — от политики и безопасности до сельского хозяйства и сохранения шаманских практик.