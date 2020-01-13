Пекин, , 14:45 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch несёт ответственность за хаос и протесты в Гонконге. Власти Китая приняли решение отказать в посещении этого автономного района главе организации Кеннету Роту, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 13 января на брифинге в Пекине.

Он напомнил, что суверенное право КНР — пускать или не пускать то или иное лицо на свою территорию. Китайские власти в достаточном объёме располагают подтверждением того, что Human Rights Watch поддерживала «антикитайские элементы», подстрекала их к насилию и разжигала в Гонконге сепаратистские настроения.

Уличённые в подобных действиях организации подвергнуты санкциям, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января глава Human Rights Watch Кеннет Рот написал в микроблоге, что ему запретили въезжать в Гонконг.

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