Термез, Узбекистан, 13 января 2020, 13:21 — REGNUM Совет (кенгаш) народных депутатов Сурхандарьинской области Казахстана утвердил в должности хокима (главы) региона Туру Боболова, сообщает издание «Даракчи».
В заседании совета народных депутатов принял участие заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов. Кандидатуру хокима выдвинул президент республики Шавкат Мирзиёев. Депутаты единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.
Напомним, Тура Боболов был утвержден хокимом области 1 мая 2019 года. Ранее, с апреля 2017 года по апрель 2019 года, он занимал должность первого заместителя хокима (главы) Сурхандарьинской области по экономическим и деловым вопросам.
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