Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Администрация социальной сети Instagram подтвердила факт запрета на публикацию сообщений в поддержку иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 13 января сообщает CNN со ссылкой на представителя Facebook.

Социальная сеть Facebook и ее дочерняя компания Instagram удаляют сообщения, комплиментарные иранскому генералу, в рамках политики санкций, введенных Соединенными Штатами.

«Мы действуем в соответствии с законами США о санкциях, в том числе с теми, по которым Корпус стражей Исламской революции считается террористической организацией», — говорится в заявлении представителя Facebook, цитируемого телеканалом.

Примечательно, что руководство популярной социальной сети не стало отрицать данные факты и прямо призналось в цензуре. В Иране уже назвали данные действия недемократичными.

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