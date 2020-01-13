Тбилиси, , 12:12 — REGNUM

Грузия для США — партнерская страна, а не просто территория, поэтому в случае широкомасштабной войны на Ближнем Востоке Вашингтон Грузию под удар не подставит. Об этом в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» под названием «Определенные силы могли выбрать Грузию для точечных ударов» заявил грузинский эксперт, бывший советник президента Грузии (экс-президента Георгия Маргвелашвили) по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе.

По мнению эксперта, сегодня широкомасштабная конфронтация никому не нужна, ни США, ни Ирану и ни России.

«У нас стали популярными апокалиптические сценарии третьей мировой войны и затопления Грузии нескончаемым потоком беженцев. Высказывались и предположения, что США якобы использует нашу территорию в качестве плацдарма. Это абсурд! Дело в том, что Грузия для США — партнерская страна, а не просто территория. Поэтому опасения, что Грузия превратится в Афганистан, безосновательны. Единственная страна, которая смотрит на Грузию как на территорию, — это Россия. Стабильность в Грузии крайне важна как для США, так и для Ирана, который также имеет интересы в Грузии. Но это не значит, что отсутствуют угрозы как с военной, так и с экономической точки зрения», — заявил Пхаладзе.

Под военными угрозами широкомасштабных проблем эксперт не подразумевает и поясняет, что с этой точки зрения определенные силы могут использовать Грузию для точечных ударов. Поэтому советует соответствующим службам проработать все версии, в том числе по возможным диверсиям на территории Грузии.