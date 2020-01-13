Белгород, , 12:03 — REGNUM Кадровые изменения произошли в правительстве Белгородской области. 13 января в пресс-службе исполнительного органа власти сообщили об освобождении от должности начальника регионального департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Станислава Алейника.

Распоряжением главы региона Евгения Савченко замгубернатора освобождён от должности по соглашению сторон с 10 января 2020 года. Чиновник занимал пост начальника департамента АПК с 2015 года.

Некоторые телеграм-каналы прочат Станиславу Алейнику пост ректора Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина. Нынешнему главе вуза Александру Турьянскому в Минобрнауки не продлили контракт.