Москва, , 09:25 — REGNUM В связи с иранским конфликтом доктор экономических наук и публицист Никита Кричевской на своих интернет-ресурсах высказал мнение о том, что России уже сейчас нужно подумать о модели транзита.

«Крайне запутанная ситуация складывается в Иране, где пока в столице и крупных городах начались массовые протесты. Одна сторона требует наказать виновников катастрофы Boeing при сохранении существующего режима, другая, не поняв и не смирившись с прогибом перед Штатами, требует отставки аятоллы. Аятолла же уверовал в нерушимость своих позиций, в незыблемость теократического государства, где вся страна, говоря по-нашему, не монастырь, но приход, а власть лидера нации безгранична.

Такое противостояние власти и раздробленного общества может привести к вооруженным столкновениям, бунтам и силовому подавлению протестов с неясными перспективами. В любом случае было бы верхом легкомыслия полагать, что иранцы спят и видят, как бы встать на путь политической свободы, прозрачной рыночной экономики и дружбы взасос со Штатами или саудитами. Ещё более безоглядным было бы планирование военной интервенции, а такие мысли в Пентагоне есть у многих.

Неясно, как будут развиваться события в Сирии и Ираке, где иранское присутствие все последние годы было крайне велико. России есть о чем задуматься, и речь отнюдь не о сирийских проблемах, а о модели транзита, которая может развалиться ещё до запуска», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке, что стало ответом на убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

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Ранее президент США Дональд Трамп через Twitter заявил, что ему всё равно, будет или нет Иран вести переговоры с США.

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