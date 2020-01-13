Каракас, , 08:56 — REGNUM Правительство Венесуэлы осудило «чрезмерные репрессии», которые демонстрируют власти Франции во время протестов в стране, передает BFM TV.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что «солидарен со справедливой борьбой французских рабочих».

«После пятнадцати месяцев демонстраций французское правительство не может ответить на требования своего народа. Реакция властей — чрезмерные и жестокие репрессии. Венесуэла солидарна со справедливой борьбой французских рабочих и призывает к социальному диалогу», — написал Хорхе Арреаса в Twitter.

Напомним, Франция, как и США, признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.