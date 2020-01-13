Новосибирск, , 06:46 — REGNUM С начала 2020 года открыто прямое авиасообщение между Карамаем и Новосибирском. Первый рейс был выполнен 6 января. Новосибирские власти рассчитывают, что это поможет усилить взаимовыгодное сотрудничество сторон.

По официальным данным, в 2019 году из Новосибирской области в КНР выехало 3 тыс. человек, а в обратном направлении 40 тыс.

«Ожидается, что благодаря новому прямому авиарейсу в этом году поток туристов в наш регион увеличится», — отметили в правительстве Новосибирской области. Отметим, что между КНР и Новосибирской областью действуют шесть соглашений о сотрудничестве. Как ранее сообщило ИА REGNUM, за 2019 год из Новосибирской области в Китай вывезено почти 142 тыс. тонн продукции АПК на сумму 80,3 млн долларов — 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объёма экспорта продукции АПК из Новосибирской области.

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