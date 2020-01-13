Валлетта, , 00:54 — REGNUM Новый премьер-министр Мальты Роберт Абела пообещал укреплять главенство права в стране, сообщает агентство Reuters.

«Мальта не переживает никакой трагедии, но переживает сложное время, благодаря которому она станет сильнее… Мы будем продолжать укреплять главенство закона», — заявил он.

Также в своей речи Абела пообещал обеспечить социальную справедливость жителям Мальты.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Роберт Абела был избран главой правящей Лейбористской партии Мальты, тем самым став премьер-министром страны. Предыдущий премьер-министр Джозеф Мускат подал в отставку в связи со скандалом вокруг убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

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