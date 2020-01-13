Ашхабад, , 00:48 — REGNUM Туркмения закрыла пограничные пункты пропуска «Баджгыран», «Сарагт», «Артык» и «Этрек» на границе с Ираном, начиная с 8 января 2020 года, передает «Хроника Туркменистана».

Из-за этого возникли проблемы у туркменских предпринимателей, импортирующих продовольственные и бытовые товары иранского производства, а также у туркменистанцев, намеревавшихся выехать в Иран для получения медицинских услуг.

Пограничники не знают точную причину и сроки, на которые была закрыта туркменско-иранская граница, но считают, что наиболее вероятным поводом для этого послужил конфликт между США и Ираном.