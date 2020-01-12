Бисау, , 20:30 — REGNUM Верховный суд Гвинея-Бисау отклонил апелляцию проигравшего президентскую гонку кандидата Домингоса Симоеса Перейра, недовольного результатами голосования, об этом 12 января сообщает Agence France-Presse.

Перейра, кандидат от правящей в стране партии, уступил победу лидеру оппозиции Умаро Сиссоко Эмбало, одержавшему победу с 53,55% голосов избирателей, однако проигравший участник гонки не смог принять подобное развитие событий.

Перейра настаивал на том, что выборы прошли нечестно, поэтому и подал апелляцию в суд страны, что, тем не менее, не возымело последствий.

Напомним, Гвинея-Биссау обрела независимость от Португалии в 1974 году, с тех пор в стране произошли десятки военных переворотов. По этой причине мировое сообщество внимательно следило за электоральным процессом в африканском государстве.

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