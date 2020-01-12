* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:25 — REGNUM Военно-воздушные силы Пакистана ликвидировали одного из главарей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отряды которого действовали на северо-востоке страны в так называемой зоне племен. Об этом сообщает агентство Tolo News со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

Сообщается, что речь идет о полевом командире по имени Махибулла, который был гражданином Пакистана. Его ликвидировали в результате авиаудара в провинции Кундуз во время передвижения в уезде Имам-Саиб.

Подробности операции не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года афганская армия ликвидировала другого полевого командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его убили в бою с правительственными войсками в провинции Джаузджан на севере страны.