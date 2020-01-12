Анкара, , 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Турции приступили к операции по уничтожению влияния Рабочей партии Курдистана (РПК) на юге страны, об этом 12 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация началась в сельской местности провинции Хатай. В боевых действиях принимают участие свыше 600 сотрудников правопорядка.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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