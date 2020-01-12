Ташкент, , 10:56 — REGNUM Фонд заработной платы постоянного представительства Узбекистана при ООН в Нью-Йорке на 2020 год составляет $193 тыс. в год. Об этом говорится в постановлении президента республики, которое опубликовано в национальной базе данных законодательства.

Согласно документу, ежемесячная заработная плата постпреда Узбекистана составляет $3 тыс., советника-посланника — $2,7 тыс., советника — $2,55 тыс., первого секретаря — $2,25 тыс. Фонд заработной платы генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке составляет $134 тыс. Самую высокую заработную плату — $2,55 тыс. получает генконсул.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата в Узбекистане составила 2,2 млн сумов ($233), что на 31% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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