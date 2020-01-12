Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Кандидат в президенты от Демократической партии США, миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о том, что поддержал бы кандидата в президенты Берни Сандерса на выборах против действующего президента США, сообщает CBS News.

« Хотя я, безусловно, не согласен с Берни по многим вещам, если бы был Дональд Трамп против Берни, я бы поддержал Берни», — заявил медиамагнат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блумберг скептически высказался о соперниках Дональда Трампа от Демократической партии, заметив, что действующий президент «их сожрет».

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