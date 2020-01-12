Каракас, , 03:22 — REGNUM К новым акциям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро призвал лидер оппозиции Хуан Гуайдо, выступая перед сторонниками в Каракасе, сообщает 12 января Reuters.

Несколько сотен человек собрались на организованный Гуайдо митинг в в Монтальбане, западном районе столицы Венесуэлы. «Мы должны выходить на улицы, чтобы протестовать и выдвигать требования, мы должны действовать вместе», — напутствовал собравшихся оппозиционер.

Напомним, занимавшего ранее 5 января пост руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо отстранили от занимаемой должности и выбрали нового провластного депутата Луиса Парра. Однако Гуайдо и его соратники не приняли отставки и, собравшись отдельно, «переизбрали» его на должность. Позже 7 января лидер оппозиции принес присягу «временного президента» страны.

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