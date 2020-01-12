Москва, , 00:09 — REGNUM Россия, как поставщик оружия, не может нести ответственность за гибель украинского самолета Boeing 737 в Иране, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга… Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Россию в причастности к крушению пассажирского самолета Boeing 737 в иранской столице Тегеране. По его словам, Москва должна нести ответственность за сбитый самолет, потому что украинский авиалайнер был уничтожен «российской ракетой».

Ранее иранский генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции заявил, что украинский самолет был сбит из-за ошибки командира расчета зенитно-ракетного комплекса.

Читайте ранее в этом сюжете: Турчинов обвинил РФ в уничтожении Boeing 737 в Иране