Амстердам, , 18:06 — REGNUM Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус (Grapperhaus) заявил, что готов разрешить полиции проводить превентивные личные обыски. Такое разрешение должно бы действовать не повсеместно, а только в зонах риска.

С помощью такой меры министр надеется противостоять участившимся инцидентам с применением колющего оружия. Вместе с тем Граппергаус отказался от расширения списка запрещённого колющего оружия. По его словам, нанести увечье можно, при желании, и с помощью обычного картофельного ножика.

В Нидерландах большой резонанс вызвала серия инцидентов, в ходе которых несовершеннолетние применяли колющего оружие, а жертвами также оказывались несовершеннолетние. Полиция и бургомистры призвали к ужесточению мер. В декабря в местечке Драхтен на севере страны скончался 16-летний подросток, после того как его ударили ножом. На этой неделе был задержан 11-летний подросток, имевший при себе нож.