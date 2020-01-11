Париж, , 18:12 — REGNUM Министр обороны Франции Флоранс Парли призвала мировое сообщество и Иран к созданию условий для диалога в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 11 января она сообщила в интервью изданию L'Orient-Le Jour.

Парли отметила, что необходимо «не терять нити диалога» по защите «ядерной сделки», в том числе французские власти рассчитывают на содействие Ирана в этом процессе.

Министр подчеркнула, что трагические события, связанные с крушением украинского самолета под Тегераном, сбитым по ошибке иранскими военными, должны привести противоборствующие стороны к деэскалации конфликта в регионе.

«Урок, который следует извлечь из этой драматической ситуации, заключается в том, что необходимо положить конец эскалации. Должны быть созданы условия для дискуссий», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что иранские власти должны вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).

Напомним, Иран перестал в полной мере выполнять условия ядерной сделки после выхода из неё Соединённых Штатов. Представители Вашингтона заявили, что Тегеран должен отказаться от своей агрессивной политики и тогда с него снимут санкции, ради чего в своё время Иран и согласился участвовать в СВПД.

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