Рига, , 15:53 — REGNUM Около 40 000 граждан Латвии, постоянно проживающие в Англии, ещё не зарегистрировались в Великобритании в связи с «Brexit», сказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

На сегодняшний день в качестве постоянных жителей Великобритании, по сведениям МИДа Латвии, зарегистрировано 79 000 граждан и неграждан республики. Постоянно проживающим и работающим в Англии жителям Латвии до 1 февраля необходимо пройти регистрацию на сайте Министерства внутренних дел Великобритании. У всех, кто этого не сделает после «Brexit», могут возникнуть проблемы с юридическим статусом, вплоть до депортации из страны.

По оценке МИДа Латвии сейчас в Англии проживает от 117 000 граждан и постоянных жителей Латвии.