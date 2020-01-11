Москва, , 13:55 — REGNUM Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» был сбит средствами ПВО республики из-за человеческой ошибки. По мнению Поклонской, виновные должны быть наказаны.

«Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны. И хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: «Почему это случилось?». Плохая подготовка военных? Или в рядах армии был предатель, который дал ложную наводку?» — рассуждает она в Facebook.

Поклонская считает, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения.

«Также ответственность ложится и на США, ведь это они развязали конфликт на Ближнем Востоке, убив генерала Сулеймани посредством теракта. Желание влиять на весь мир и менять режимы обходится в тысячи загубленных невинных жизней», — указала парламентарий.