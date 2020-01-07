Киев, , 13:44 — REGNUM В столице Украины в результате попытки сорвать лекцию российского блогера Александры Митрошиной сотрудники правоохранительных органов задержали украинских «активистов». Об этом 6 января сообщается в пресс-службе национальной полиции города Киева, а также — на странице украинского движения «Видсич» в Facebook.

По данным украинской общественной организации были задержаны некие «активисты» Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий, которые через три часа были отпущены на свободу сотрудниками правоохранительных органов. На них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о «мелком хулиганстве».

Информацию о двух задержанных также подтвердили и в пресс-службе столичной полиции, добавив что был составлен также еще один протокол по статье о мелком хулиганстве на лицо, которое фигурировало в конфликтах с доставленными «активистами».

"Активисты пришли спросить у нее (блогера Александры Митрошиной — ИА REGNUM) о причинах нарушения государственной границы Украины и задать простой вопрос: «Чей Крым?» Однако, в ответ от ее фанатов получили угрозы, даже [угрозы — ИА REGNUM] убийства. Впоследствии приехала полиция, которая незаконно задержала активистов, надела на них наручники. Леонид Овчаренко был вынужден стоять на коленях перед озверелой толпой фанатов рашаблогершы, при задержании его избили», — комментируют события в «Видсичи».

В качестве достижений предпринятой провокации, украинская организация отметила срыв встречи российского блогера со своими подписчиками «ценой свободы и здоровья активистов». Об этом они написали, ссылаясь на соответствующую запись Митрошиной в социальной сети Twitter, где, в частности, блогер просит прощения у своих подписчиков за то, что «так вышло» и благодарит присутствующих за поддержку.

Митрошина также уточнила, что лиц, устроивших провокацию «на политическую тему в контексте России и Украины» было трое. Они сорвали встречу, подрались. Митрошиной в итоге пришлось покинуть мероприятие в целях безопасности. Она также уточнила, что задержание «активистов» произошло после ее ухода.

В пресс-службе полиции в свою очередь сообщили, что было составлено три административных протоколов о правонарушениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведский музыкант под псевдонимом Dr. Alban сообщил, что несмотря на запрет въезда на Украину ему удалось попасть в страну благодаря содействию в этом президента Украины Владимира Зеленского.

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