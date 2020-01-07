Киев, 7 января 2020, 13:44 — REGNUM В столице Украины в результате попытки сорвать лекцию российского блогера Александры Митрошиной сотрудники правоохранительных органов задержали украинских «активистов». Об этом 6 января сообщается в пресс-службе национальной полиции города Киева, а также — на странице украинского движения «Видсич» в Facebook.
По данным украинской общественной организации были задержаны некие «активисты» Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий, которые через три часа были отпущены на свободу сотрудниками правоохранительных органов. На них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о «мелком хулиганстве».
Информацию о двух задержанных также подтвердили и в пресс-службе столичной полиции, добавив что был составлен также еще один протокол по статье о мелком хулиганстве на лицо, которое фигурировало в конфликтах с доставленными «активистами».
В качестве достижений предпринятой провокации, украинская организация отметила срыв встречи российского блогера со своими подписчиками «ценой свободы и здоровья активистов». Об этом они написали, ссылаясь на соответствующую запись Митрошиной в социальной сети Twitter, где, в частности, блогер просит прощения у своих подписчиков за то, что «так вышло» и благодарит присутствующих за поддержку.
Митрошина также уточнила, что лиц, устроивших провокацию «на политическую тему в контексте России и Украины» было трое. Они сорвали встречу, подрались. Митрошиной в итоге пришлось покинуть мероприятие в целях безопасности. Она также уточнила, что задержание «активистов» произошло после ее ухода.
В пресс-службе полиции в свою очередь сообщили, что было составлено три административных протоколов о правонарушениях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведский музыкант под псевдонимом Dr. Alban сообщил, что несмотря на запрет въезда на Украину ему удалось попасть в страну благодаря содействию в этом президента Украины Владимира Зеленского.
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