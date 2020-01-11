Оттава, , 00:30 — REGNUM Власти Канады требуют от администрации президента США Дональда Трампа подробных обоснований атаки американских ВВС в аэропорту Багдада, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани, сообщил 10 января телеканал CBC.

Канадские власти также настаивают, что Белый дом должен был известить Оттаву о предстоящей акции по атаке на Сулеймани заранее.

Убийство иранского генерала 3 января в Ираке резко обострило ситуацию в регионе. В качестве мести за Сулеймани Иран в ночь на 8 января произвёл ракетный удар по двум американским базам в Ираке: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. На этих объектах помимо военных США дислоцировались также канадские военнослужащие.

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