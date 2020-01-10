Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Крушение украинского Boeing 737−8KV под Тегераном стало предметом обсуждения между американским госсекретарём Майком Помпео и канадским министром иностранных дел Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщили 10 января в пресс-службе Госдепа.

В ходе переговоров американская сторона предложила Канаде помощь в расследовании крушения авиалайнера. Вашингтон и Оттава обсудили политику Тегерана и назвали её «агрессивной».

Напомним, среди погибших в результате крушения 8 января 2020 г. авиалайнера Boeing 737−8KV под Тегераном были граждане Канады. Канадские власти обвиняют Тегеран в ракетном ударе по самолёту.

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