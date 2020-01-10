Амстердам, , 16:47 — REGNUM Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 10 января.

Напомним, что в западных средствах массовой информации активно муссируется тезис о том, что украинский Boeing 737 был сбит в небе над Тегераном иранскими средствами ПВО по ошибке.

Якобы иранская ПВО была в полной боевой готовности на случай американского ответного удара на иранский ракетный обстрел баз США в Ираке. И по ошибке пассажирский самолет был принят за американский бомбардировщик.

Подтверждения этой версии пока нет, так как процесс расшифровки черных ящиков еще идет.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал от своих западных коллег доказательств того, что иранские средства ПВО могут быть причастны к катастрофе Boeing 737.