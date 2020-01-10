Сухум, , 13:50 — REGNUM Президента Абхазии Рауля Хаджимбу в ходе политического кризиса поддержала республиканская общественная организация (РОО) «Справедливая Абхазия». Призыв членов организации был распространён 10 января.

Общественники отметили, что действующий президент Абхазии является законно избранным главой республики, и заявили о своей солидарности с его действиями, направленным на стабилизацию ситуации.

«РОО «Справедливая Абхазия» призывает многонациональный народ Абхазии поддержать законно избранного Президента страны, поддержать мир и спокойствие», — говорится в обращении общественников.

Также в «Справедливой Абхазии» призвали всех решать возникшие разногласия в рамках закона и не допускать эскалации напряженности.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января протестующие в Сухуме захватили здание администрации президента, а оппозиция призвала главу республики отметить результаты прошлогодних президентских выборов.

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