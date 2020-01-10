Москва, , 13:01 — REGNUM К предстоящим выборам президента США нынешний глава белого дома Дональда Трамп приближается, не опасаясь сильного оппонента, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Надо иметь в виду, что у противников Трампа нет сильного кандидата. Демократы находятся в состоянии кризиса, кризиса политической идентичности. И следствием этого является парад стариков. Это явно выраженная кризисная тенденция, так как у демократов в настоящее время отсутствует консолидированная фигура относительно молодого политика, которая смогла бы объединить разрозненные сегменты демократического электората и противостоять Трампу, — сказал политолог. — Впрочем, нельзя сказать, что электорат республиканцев един. Трамп внёс серьёзный раскол. Однако в целом позицию Трампа надо рассматривать с осторожным оптимизмом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов предположил, что президент США Дональд Трамп выстроит свою избирательную кампанию, обвиняя Иран в том, что тот «исламистское государство», представляющее угрозу для США.

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