Джакарта, , 12:47 — REGNUM Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало частью дискуссии на встрече между министром иностранных дел Индонезия Ретно Марсуди и министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Джакарте, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД Индонезии, стороны выразили надежду на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Выступая с совместным заявлением, Ретно Марсуди заявила, что стороны также затронули северокорейский кризис.

«Мы обсуждали ситуацию в регионе и на международном уровне, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, в штате Ракхайн и в Северной Корее», — отметила глава МИД Индонезии.

Между тем, Тосимицу Мотэги заявил, что в настоящее время напряженность на Ближнем Востоке действительно возрастает, и очень важно не допустить эскалации напряженности в регионе.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как по заказу Соединенных Штатов убили командующего иранскими силами Касема Сулеймани. В ответ Тегеран совершил авиаудары на две американские военные базы в Ираке. Затем США ответили введением жестких санкций в отношении Ирана.