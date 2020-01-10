Москва, , 12:47 — REGNUM Поставленные перед Черноморским и Северным флотами России задачи на учениях в Чёрном море, за которым наблюдал президент России Владимир Путин, полностью выполнены. Об этом 10 января рассказал на селекторном совещании глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Ещё одним заметным событием стало вчерашнее учение Черноморского и Северного флотов в Чёрном море. За его проведением с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал Верховный главнокомандующий», — рассказал глава российского оборонного ведомства.

Также он уточнил, что поставленные перед флотами боевые задачи были выполнены в полном объёме и указал, что в учениях было задействовано свыше 50 кораблей, катеров и судов, более 40 летательных аппаратов и подводная лодка.

«В ходе учения выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал», — также сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что необходимо поддерживать уровень оснащённости Вооружённых сил (ВС) РФ современными видами вооружения в 70%, на который планируется выйти к концу 2020 года.