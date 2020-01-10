Москва, , 12:28 — REGNUM Борьба за кресло президента США будет войной компроматов, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Видимо, всё самое интересное впереди. Это будет война компроматов, и ещё не все снаряды в этой войне использованы противостоящими сторонами, — сказал Шаповалов. — У Трампа есть шансы победить в этой борьбе, несмотря на то, что у него не самый высокий рейтинг. Тем не менее для Трампа никаких негативных изменений по сравнению с 2016 годом не произошло. Его избиратель по-прежнему с ним. Кроме того, есть традиция переизбрания президента на второй срок. Если мы проанализируем ситуацию последнего столетия, то мы увидим, что не переизбраны были считаные единицы. И эти считаные единицы — явные неудачники, такие как Джимми Картер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что напряжённость в отношениях между США и Ираном выгодна главе Белого дома Дональду Трампу, который использует её для победы на выборах президента Америки.

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