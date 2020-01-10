Вена, 10 января 2020, 11:40 — REGNUM Постоянный представитель Узбекистана при ОБСЕ Шерзод Асадов возглавил экономико-экологический комитет постоянного совета организации в 2020 году, сообщили 10 января в пресс-службе МИД Узбекистана.
Во время специального заседания постоянного совета ОБСЕ были представлены основные направления деятельности организации в сфере экологии и экономики. Соответствующий комитет курирует проблематику противодействия коррупции, энергетическую и продовольственную безопасность, транспорт и логистику, миграцию, а также ряд других вопросов.
Отметим, в 2017—2019 годах экономико-экологический комитет постоянного совета ОБСЕ возглавлял представитель Казахстана.