Варшава, , 11:33 — REGNUM Часть ответственности за неприятную метаморфозу в историческом сознании европейцев лежит и на России, и сейчас особенно важно подчеркивать и напоминать, что победу во Второй мировой и Великой Отечественной войне одержало всё наше социалистическое отечество, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 января, комментируя резолюцию польского парламента.

Как сообщалось ранее, 9 января сейм Польши одобрил резолюцию, в которой сказано, что вину за начало Второй мировой войны несут Германия и СССР. Также депутаты осудили «провокационные и лживые» высказывания представителей российской власти, которые «пытаются возложить на Польшу» часть ответственности за начало войны.

« Комментируя принятую польским сеймом резолюцию, в которой делается попытка возложить ответственность за начало Второй мировой войны в Европе в том числе и на Советский Союз, не имеет смысла опираться на исторические факты — они известны. Их, конечно, можно ещё раз повторить, но поляков это не вылечит. Не вылечит это и прибалтов, и многих европейцев. Для них перекройка Европы по итогам Первой мировой войны — это хорошо, недавний раздел Югославии — ещё лучше, а вот всё то, в чём главные роли играл СССР, — это точно плохо.

Тем не менее, судя по бурному характеру реакции поляков на нашу окрепшую готовность защищать историческую правду, всё они прекрасно понимают, просто упорно отказываются считать, что сотрудничество с Гитлером против СССР — это нечто плохое. Современной польской элите больше по душе был бы другой вариант и начала Второй мировой войны, и её завершения. Но этот вариант не состоялся, и точка.

Нам же важно понимать, что и на нас лежит вина за то, что в определённый момент в историческом сознании европейцев произошла эта метаморфоза, квинтэссенцией которой стала и недавняя резолюция Европейского парламента по теме Второй мировой, и сегодняшняя позиция Польши. С отвращением вспоминается перестроечное посыпание нашей головы пеплом, в который Горбачёв, Яковлев и компания попытались превратить великие деяния наших отцов. Всего этого, конечно, полностью вытереть с лица современной политики нашей страны не получится, но прочно удерживать патриотическую позицию мы обязаны.