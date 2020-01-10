Новосибирск, , 11:19 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с платным входом в ледовый городок на Михайловской набережной. Ранее новосибирцы вслед за депутатом Горсовета Натальей Пинус начали высказывать недовольство из-за высокой, по их мнению, цены на входной билет — 300 рублей.

По словам Локтя, ледовый городок на городской набережной обустроен на частные деньги.

«Это бизнес. В соответствии с законодательством мы проводим конкурсные процедуры. Предприниматель выигрывает, приходит туда и ведёт свой бизнес. Поэтому там платный вход. Всё. Какие могут быть жалобы? У нас денег столько, сколько есть, сколько запланировано, — цитируют «Новосибирские новости» мэра. — Мы сделали ёлку и бесплатный каток в Театральном сквере. Есть жалобы? Всё остальное — за счёт бизнеса».

Отметим, что депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус ранее на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что изучила, как устроены ледовые городки в других крупных городах, но «нигде не нашла информации о том, что за вход надо платить». По её словам, в Кемерове, Красноярске, Екатеринбурге и Иркутске городки делаются за средства города, в некоторых городах привлекаются крупные спонсоры, и вход для всех бесплатный.