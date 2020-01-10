Варшава, , 10:33 — REGNUM Польские депутаты в едином порыве гневно осудили «внешнего агрессора», использовав стилистику того самого времени, которое они осуждают, отметил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский в пятницу, 10 января, комментируя резолюцию польского парламента.

Как сообщалось ранее, 9 января сейм Польши одобрил резолюцию, в которой сказано, что вину за начало Второй мировой войны несут Германия и СССР. Также депутаты осудили «провокационные и лживые» высказывания представителей рос власти, которые «пытаются возложить на Польшу» часть ответственности за начало войны.

« П ольские депутаты в едином порыве, прямо как в славные советские времена, гневно осудили «внешнего агрессора». Перед нами стилистика того самого «тоталитарного времени», которое польские власти осуждают, которое считают вредным для своей страны «режимом советской оккупации», то есть времени Польской народной республики.

Само это заявление для России никакого значения не имеет, это сугубо внутренний польский вопрос — как и на чем депутаты хотят зарабатывать политические очки. Но был в этой истории один интересный аспект: резолюция принималась путем вставания с кресел, и нашелся один депутат, который не голосовал «за» и не вставал. И таким образом показал, что в Польше есть хотя бы один здравый голос, голос рассудка.