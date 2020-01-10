Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Должность начальника отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции администрации Ростова-на-Дону стала вакантной, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию, размещённую на сайте муниципальной администрации. Модель и любительница танцев на пилоне Екатерина Герасимова, руководившая отделом непродолжительное время, покинула кабинет.

Отдел развития муниципальной службы и противодействия коррупции входит в структуру управления по вопросам муниципальной службы и кадров, уточняется на сайте горадминистрации. В разделе «Начальник отдела» указано «Вакансия». Официально информации о смене руководителя отдела не сообщалось.

ИА REGNUM напоминает, что Екатерина Герасимова прославилась пикантными снимками в социальных сетях. Так, во время занятий модельной карьерой будущая чиновница увлекалась pole dance (танец на пилоне, шестовая акробатика, пилонный танец).

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