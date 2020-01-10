Нью-Дели, , 09:24 — REGNUM Верховный суд Индии опубликовал постановление, в соответствии с которым блокирование интернета в штате Джамму и Кашмир было неконституционным. Об этом 10 января сообщает Reuters.

В заявлении отмечается, что блокировка интернета является нарушением правил в сфере телекоммуникации Индии, поэтому властям Кашмира необходимо это устранить в течение недели.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2019 года власти Индии приняли решение лишить особого статуса штат Джамму и Кашмир, что вызвало резкое недовольство местного населения. В связи с чем в регионе был введен комендантский час, а также блокирован интернет.

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