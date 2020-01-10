Эрбиль, Ирак, , 09:05 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с делегацией из США, об этом 9 января сообщает Kurdistan.ru.

Во главе делегации, прибывшей в столицу курдской автономии, город Эрбиль, стоял помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

Стороны обсудили последние события в регионе, в частности эскалацию напряженности между Ираном и США.

Барзани отметил важную роль коалиции, возглавляемой США, которая ведет активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, власти Ирака приняли решение об изгнании иностранных войск с территории страны после того, как американский беспилотник убил в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

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