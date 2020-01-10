Вена, , 01:57 — REGNUM Новым спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию стал австрийский дипломат Томас Майер-Хартинг. Как сообщили. ОБСЕ, он сменил на этом посту итальянского дипломата Франко Фраттини, передает ИА REGNUM.

Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 9 января, что усилия по разрешению конфликтов, включая процесс молдавско-приднестровского урегулирования останутся в числе приоритетов председательства Албании в ОБСЕ.

Напомним, с 1 января 2020 года председательство в ОБСЕ перешло от Словакии к Албании.