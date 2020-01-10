Триполи, , 00:11 — REGNUM Российско-турецкая инициатива о прекращении огня нашла поддержку у фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом заявил официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Главное командование вооружённых сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей армии», — сообщил аль-Мисмари.

Совместное заявление президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прозвучало 8 января. В нём два лидера согласились с тем, что добиться стабильности в Ливии можно только после инклюзивного диалога между всеми сторонами конфликта, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения, достигнутого в 2015 году.

Путин и Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

Напомним, что в апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой ливийские войска намерены освободить столицу республики и северо-западные районы страны от боевиков, которые связаны с террористическими группировками «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.