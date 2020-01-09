Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Только благодаря России и Кубе венесуэльский президент Николас Мадуро остаётся у власти, заявил 9 января спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает Bloomberg.

Абрамс «Мы недооценили важность поддержки режима Николаса Мадуро со стороны Кубы и России, доказавших, что являются его основными опорами, без которых он уже не находился бы у власти».

По словам американского представителя, на сегодняшний момент свыше 70% добываемой в Боливарианской республике нефти контролируется российскими компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января бывший венесуэльский министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес заявил, что госкомпания PDVSA контролируется из-за рубежа, её поддерживают в том числе Россия и Китай.

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