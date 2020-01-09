Ватикан, , 14:07 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал Соединенные Штаты и Иран избегать эскалации и стремиться к диалогу, об этом 9 января сообщает Reuters.

Заявление было сделано во время ежегодного обращения понтифика к международным послам в Ватикане.

По словам Франциска, диалог и сдержанность между Ираном и США могут стать залогом предотвращения конфликта на Ближнем Востоке. Заявление стало первым комментарием понтифика по кризису между Тегераном и Вашингтоном.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором не стал угрожать Ирану дальнейшей эскалацией конфликта после атаки на американские военные базы в Ираке.

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