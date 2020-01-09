Тбилиси, , 11:45 — REGNUM В Грузии внимательно следят за последними событиями на Ближнем Востоке и считают, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Данное заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 января на заседании правительства, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

«С первого же дня и по сегодня мы <…> внимательно следим за развитием событий, — сказал Гахария. — К счастью, мы можем сказать, что альтернативы мирным переговорам и активной дипломатии нет, поскольку любая напряженность в регионе в целом является серьезной проблемой, как с точки зрения безопасности, так и экономического развития».

Премьер-министр подчеркнул, что МИД Грузии получил указание оказывать поддержку всем гражданам Грузии, оказавшимся в зоне конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за эскалации конфликта между Ираном и США. Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, чтобы убить командующего иранскими силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а Тегеран ответил атакой на военные базы США в Ираке.