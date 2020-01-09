Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.

В документе заявлено, что США «готовы без предварительных условий начать серьёзные переговоры с Ираном» для предотвращения угрозы миру и безопасности, а также «эскалации со стороны иранского режима».

В письме Крафт ссылается на статью 51 Устава ООН, регулирующей действия государств в рамках для самообороны. При этом в документе отмечается, что Вашингтон может «предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов».

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