Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не предоставила информации, доказывающей необходимость убийства генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CNN.

Пол рассказал, что на брифинге сотрудников Белого дома для законодателей не было представлено серьёзных доказательств непосредственной опасности от Сулеймани для военных или дипломатов США.

«Нам не представили какой-либо конкретной информации о какой-либо конкретной атаке. Нам передали общие сведения, которые можно получить из газет», — заявил сенатор.

Пол заметил, что не узнал ничего кроме того, что слышал из новостей, и добавил, что после убийства Сулеймани «взаимодействие с Ираном будет значительно более трудным». Сенатор выразил сомнения в том, что в ближайшее время Вашингтон и Тегеран смогут вернуться к переговорам.

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